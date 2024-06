Dr Bolsson, afastado da Câmara, passou por procedimentos médicos e passa bem

Share on Email

O Médico Ginecologista Obstetra Glênio Luis Alves Bolsson atual vereador pela bancada do PP, por motivos de saúde está afastado com licença saúde das atividade de vereador.

O assessor Ciro informa que depois de passar por procedimentos médicos, na cidade de Santa Maria, com a colocação de três stends, o médico já está em casa e passa bem. A licença é por 30 dias e em seu lugar, como primeiro suplente, tomou posse o vereador Roger Dornelles Severo.

Dr Bolsson chegou em Alegrete em 1984 e começou como Médico no HGUA, logo em seguida entrou na rede pública e foi diretor de saúde de 1996 a 2000. Se elegeu a vereador em 2000 e, logo, assumiu a Secretaria de Saúde. Ele se reelegeu vereador em 2004 e concorreu a vice- prefeito em 2008. voltou como vereador em 2016 e permanece ate hoje com quatro mandatos no Poder Legislativo.

Como ginecologista e obstetra fez centenas partos em Alegrete, sempre atendendo na rede publica de saúde