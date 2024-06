Sonho de fazer de Kombi-Home o lar de uma família esbarrou em problemas mecânicos em Alegrete

Victor Teles, 38 anos, compartilhou com a reportagem do Alegrete Tudo a história de seu sonho e as dificuldades que enfrentou para realizá-lo. Durante 17 anos, Victor economizou com o objetivo de comprar uma Kombi e transformá-la em sua residência móvel. Este sonho começou a se concretizar enquanto trabalhava, principalmente em Santa Catarina, onde conseguiu adquirir a Kombi Home.

Em janeiro deste ano, Victor retornou a Uruguaiana, sua cidade natal, para prestar auxílio à mãe. Após cumprir essa missão, planejou retornar a Santa Catarina, mais especificamente para Navegantes, no início de fevereiro. Entretanto, ao passar por Alegrete, a Kombi apresentou problemas mecânicos e precisou ser levada para reparos, que custaram mais de mil reais. Para cobrir esses custos extras, Victor chegou a trabalhar no período da Campereada com uma empresa de alimentos no Parque Doutor Lauro Dornelles.

Após o conserto, Victor retomou a viagem, mas novos problemas mecânicos surgiram, impedindo que seguisse como planejado, desta forma retornou ao Baita Chão. Ele então montou um espaço próximo à Praça do Bebedouro, onde trabalhou com venda de espetinhos para sustentar sua família, composta pela companheira e a filha de três anos. Durante esse período, Victor, que é cozinheiro, foi vítima de um assalto e decidiu buscar emprego novamente, conseguindo uma oportunidade em um restaurante da cidade como garçom.

O uruguaianense destacou que, apesar das adversidades, ele e sua família foram acolhidos pela comunidade de Alegrete. Agradeceu pela ajuda recebida, incluindo alimentação e café oferecidos pelo dono do restaurante onde trabalha há quase tres meses. No entanto, o valor que recebeu até aqui não foi suficiente para cobrir os novos problemas mecânicos da Kombi, que agora precisa de reparos nos freios, troca de pneu, que ele tem, e outros ajustes. Além disso, a documentação do veículo está vencida, necessitando de transferência e pagamento de multas, totalizando um valor de R$ 2.600,00.

Devido às dificuldades enfrentadas e a frustração com a viagem interrompida, a companheira de Victor decidiu retornar com a filha para Uruguaiana, no sábado(15). Victor, porém, precisa chegar a Santa Catarina, onde o trabalho o aguarda. Ele conseguiu comprar as peças necessárias para o conserto da Kombi, mas precisa da ajuda de um mecânico para realizar os reparos. Também solicita contribuições financeiras para regularizar a documentação do veículo.

Victor não procurou assistência social do município, pois sempre trabalhou e não enfrentou necessidades de alimentação com a família. Ele apenas esperava conseguir juntar o valor necessário por meio de seu trabalho e seguir seu destino.

Para aqueles que desejam auxiliar, os contatos de Victor são: (55) 99990-7463 e (55) 99905-8396 (WhatsApp). Ele aguarda qualquer forma de apoio para poder retomar sua jornada e garantir a continuidade de seu sonho e sustento da família. “Só preciso que um mecânico me dê um apoio, não tem muita coisa para fazer, e o valor dos documentos. Deus abençoe todos”- concluiu.

A Kombi Home de Victor está em um terreno cedido por uma família no bairro Getúlio Vargas, em Alegrete.