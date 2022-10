Corpo de mulher é encontrado decapitado e sem uma das mãos em São Leopoldo

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga a morte de uma mulher que teve seu corpo encontrado na manhã de sábado (8) em uma plantação de eucalipto em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O cadáver foi encontrado decapitado e sem uma das mãos. Agora, a polícia busca descobrir a identidade da vítima e as circunstâncias do crime.

De acordo com o delegado André Serrão, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e de Proteção à Pessoa São Leopoldo (DPHPP), a polícia foi acionada por volta das 11h por um morador da região que havia saído para cortar lenha. O corpo foi encontrado em estado avançado de putrefação, coberto por uma substância parecida com cal.

A perícia deve indicar que tipos de lesões foram cometidas enquanto a vítima ainda estava viva para que, a partir disso, a polícia possa continuar a investigação. O corpo foi encontrado a aproximadamente 200 metros da Estrada Presidente Lucena, no bairro Scharlau.

Não havia testemunhas no local no momento do ocorrido, e não há câmeras próximas. A polícia pede que informações que possam auxiliar na investigação sejam compartilhadas através do número 0800-642-0121.

O delegado André Serrão destacou que é “muito improvável” que o corpo seja da advogada Alessandra Dellatorre, desaparecida desde junho em São Leopoldo. As características físicas de Alessandra não coincidem com a do corpo encontrado, e o cadáver estava em um local muito distante da mata em que a advogada desapareceu.

