Aluno pede desculpa e leva flores para colegas; a mãe exigiu isso do filho

O que acabou surpreendendo a todos, inclusive às meninas.

A mãe disse que não gostaria de expor o filho e as colegas, por esse motivo, inclusive por pedido do educandário, os nomes não serão divulgados, contudo, a ação não poderia passar sem o devido reconhecimento, da atitude desta progenitora.

“A escola chamou eu e o pai dele, nosso filho tem 15 anos, mas ainda está na fase de amadurecimento e precisa compreender, muitas vezes e reavaliar algumas atitudes. Quando ficamos sabendo do comentário que ele fez, conversamos com ele. Pra mim, foi um choque, pois, mesmo na brincadeira, foi infeliz.

Então decidi que, muito mais do que falar sobre o assunto, o pedido de desculpas deveria ter uma importância maior pra ele e para as colegas. Meu filho precisa saber como tratar uma mulher e, por esse motivo, comprei flores e ele entregou para as colegas descrevendo o quanto estava arrependido” – comentou a comerciária.

No dia em que o filho entregou as flores, a mãe fez um stories no Instagran e muitas pessoas enviaram mensagens ao PAT destacando a forma como ela agiu e a elogiaram muito.

“Estamos em um momento delicado,todos retornando para salas de aula, após um período longo sem o convívio em decorrência da pandemia, eles estão se adaptando. Essa é uma realidade . Estamos convivendo com muitos alunos, estressados, depressivos, agressivos em alguns momentos. Isso tudo está exigindo muito mais de todos, da escola e da família”-pontuou uma professora da escola.

A educadora ressaltou a relevância que teve para todos o gesto da mãe do aluno, mudou completamente o conceito e será um exemplo que eles jamais vão esquecer, por ser positivo, o que ela julga ainda mais importante.