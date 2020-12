Covid 19: Alegrete decide revogar Decreto Municipal e passa seguir o Decreto Estadual

Compartilhe















Reunião do Comitê Gestor de crise – pandemia Covid-19, decidiu que Alegrete vai seguir Decreto Estadual.

Por maioria dos membros presentes, o Comitê Gestor de Crise – Pandemia Covid – 19, reunido no final da tarde desta terça-feira (22), decidiu que a partir desta quarta-feira (23) o decreto municipal será revogado e todas as orientações seguirão o decreto estadual na classificação de bandeira vermelha.

Com 27 mil abordagens em 2020, Brigada Militar bate recorde de prisões e apreensões de droga em Alegrete

Na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura estará baixando as normativas nesse sentido, passando a valer já a partir deste dia 23-12-2020. No que refere-se às aulas presenciais no município, será decidido pelo COE-E Municipal. O prefeito Márcio Amaral ao confirmar a alteração, comentou: que seja a melhor decisão e torcer para que ela não comprometa todo o trabalho que vem sendo feito.

DPCOM

Foto Alex Lopes