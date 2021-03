Covid-19: Alegrete soma mais 77 casos positivos e cinco óbitos nesta quinta-feira

Compartilhe















Nesta quinta-feira (11) foram registrados 77 casos positivos, 40 mulheres e 37 homens, com idades entre 01 ano e 96 anos. Também foram registrados 116 recuperados.

Foram registrados os óbitos de duas mulheres, uma de 53 e outra de 79 anos, e também de dois homens, um de 60 e outro de 74 anos. Também foi registrado o óbito de um homem de 62 anos, que ocorreu no dia 27 de fevereiro, por complicações da Covid-19. Ele não encontrava-se mais em período de isolamento, contudo seu óbito é contabilizado com base nos protocolos do COE.

Há 12 pacientes na UTI Covid, sendo os 12 confirmados. No Hospital de Campanha há 27 pacientes, destes 24 confirmados e na UPA são 18 internados, 13 confirmados. A UTI Covid possui 15 leitos, dessa forma há 03 leitos disponíveis. Já no Hospital de Campanha, há 30 leitos, assim 03 estão disponíveis. Na UPA, que conta com 25 leitos, 07 estão disponíveis. Na UTI não-covid há 8 leitos, 03 estão ocupados e 05 estão disponíveis.

Atualmente são 6.205 casos confirmados, com 4.762 recuperados, 1.354 ativos (1.305 estão ativos em isolamento domiciliar e 49 hospitalizados positivos de Alegrete) e 89 óbitos.

Foram realizados 22.364 testes, sendo 15.886 negativos, 6.205 positivos e 273 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.503 pessoas.