RS: Defesa Civil confirma 75 mortes e investiga outros 6 óbitos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou os números referentes aos estragos causados pelos temporais que assolam o estado. De acordo com o último boletim divulgado neste domingo (5), 75 mortes foram confirmadas até o momento, com outros seis óbitos sob investigação para determinar se estão relacionados às consequências da tragédia.

Além das perdas humanas, há 103 pessoas desaparecidas e 155 feridas. O impacto desses eventos extremos também se estende para além das vidas perdidas, com 107,6 mil pessoas deslocadas de suas residências. Desse total, 16,6 mil encontram-se em abrigos, enquanto 88 mil estão alojadas temporariamente na casa de familiares e amigos.

Os danos atingiram 334 dos 496 municípios do estado, afetando diretamente cerca de 780 mil pessoas. A situação se agrava com o transbordamento do rio Guaíba, em Porto Alegre, que superou a cota de inundação, inundando ruas e avenidas, com o nível ultrapassando os 5 metros na manhã deste sábado.

A distribuição das fatalidades revela a extensão da tragédia, com mortes confirmadas em diversas localidades, como:

Mortes confirmadas (75):

Bento Gonçalves (3)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (1)

Capitão (1)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (4)

Encantado (2)

Farroupilha (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (5)

São João do Polêsine (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Taquara (2)

Três Coroas (1)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)

Mortes em investigação (6):

Caxias do Sul (1)

Pinhal Grande (1)

Santa Maria (1)

Três Coroas (3)

A Defesa Civil segue mobilizada para prestar assistência às vítimas e coordenar as ações de resgate e ajuda humanitária em todo o estado. Enquanto isso, autoridades e voluntários trabalham incansavelmente para amenizar os impactos desses desastres naturais e auxiliar aqueles que foram afetados.

Com informações : G1