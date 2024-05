Mobilização em Jaguari para reconstrução após enchente

De acordo com informações da Rádio Nova Pauta e do Jornal NP Expresso de Santiago, um entrevista realizada com o repórter Felipe Domingos destacou-se que o nível do rio finalmente deu sinais de recuo. Um alívio após dias de incerteza e desespero.

Dentre os relatos, destaca-se a enxurrada de auxílio humanitário proveniente de todas as direções. Não apenas em forma de mantimentos e roupas, mas também em mão de obra solidária, vital para a limpeza e reconstrução das residências devastadas.

RSC 377 liberada entre Alegrete e Santiago

A vereadora Cátia Monteiro compartilhou sua percepção singular sobre a calamidade que assola a região. Comparada à inundação de 1984, essa tem proporções nunca antes vistas. Ela ressalta a necessidade premente de móveis, pois, ao contrário de alimentos e vestuário, estes se mostram escassos.

Neste cenário de comoção e mobilização, o vereador Anízio Feliciani expressou sua consternação diante da tragédia, comprometendo-se com a comunidade a buscar soluções e oferecer suporte integral. Com a prefeitura operando incessantemente e o esforço coletivo da população, a reconstrução é agora o foco principal.

A solidariedade transborda também dos municípios vizinhos, como Santiago, que desde quinta-feira, 02, estabeleceu um ponto de arrecadação central no Ginasião. Lá, voluntários, incluindo membros do Exército e secretarias municipais, coordenam a recepção e distribuição de alimentos, produtos de higiene, colchões e roupas de cama.

Até o momento, a mobilização não conhece descanso. Segundo a secretária Denise Cardoso, novas remessas de suprimentos estão sendo preparadas, com destaque para um caminhão que partirá ainda hoje de Santiago para Jaguari, levando consigo esperança e apoio concreto para aqueles que mais necessitam.

Com informações e foto de NP Expresso