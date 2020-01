Delegado de Polícia Valeriano Neto: “Tenho planos para Alegrete”

Com a diminuição de 62% de homicídios em relação a 2018, o município de Alegrete registrou cinco crimes contra a vida neste ano, o titular da DP e 4ª DPI, é enfático em afirmar, que muito tem a melhorar na segurança da comunidade.

Em seu último dia de trabalho em 2019, o Delegado de Polícia Valeriano Garcia Neto concedeu uma entrevista exclusiva ao Portal Alegrete Tudo antes de sair de férias.

Não há o que comemorar, somente trabalhar, diz o delegado que ostenta o título de cidadão alegretense. Na gestão do Delegado Valeriano, a união das forças em prol da segurança de Alegrete tornou-se um serviço de excelência, um diferencial.

Há nove anos na Polícia Civil, Valeriano Garcia Neto assumiu o cargo de Delegado da 1ª DPPA em 21 de maio de 2018. Ele estava lotado em Canoas, quando atendeu o convite da Delegada Regional, Patrícia Sanchotene e aceitou a transferência para a Fronteira Oeste. Desde maio do ano passado, responde oficialmente como Titular da 4ª DRPI.

O acúmulo de serviço faz com que trabalhe por quase 24 horas por dia. Num balanço deste ano o policial é taxativo. As dificuldades maiores recaem sobre a carência de recursos humanos. Com muitos policiais pedindo aposentaria a falta de policiais já é visível.

Além do que a cidade precisa urgentemente de outro delegado, a DPPA também vai precisar de novos policiais. A estimativa segundo ele é de que no segundo semestre cheguem novos policiais que se formam em junho.

Delegacia

O delegado projeta para os próximos meses uma reestruturação física do Plantão. A modernização na confecção de registros policiais já é realidade. Em 2020, a ideia é atingir 10% com a remessa eletrônica via Judiciário, acabando com as folhas impressas. A renovação da frota também é um dos alvos. Quanto ao atendimento na DP, o delegado desconhece as críticas de mal atendimento. Sugere que qualquer descontamento deve ser encaminhado a ele, não em reclamação através das redes sociais.

Um dos trunfos é captar verbas mensais para Polícia Civil, através de projetos na comunidade. O profissional se ressente da falta de ajuda através de projetos das empresas locais. Destaca que por onde passou recebeu ajuda dos empresários para consolidar melhorias nas delegacias.

Prevenção

Um dos pontos mais batidos neste ano. A participação na Balada Segura, Seminário de Prevenção à Violência Escolar, Fórum de Segurança e o consagrado Papo de Responsa, foram mecanismos de prevenção que resultam em resultados positivos. Palestras na comunidade e uma maior presença da polícia civil nos bairros têm contribuído como forma de prevenção à violência. O delegado estima que 5 mil pessoas foram conscientizadas nos trabalhos realizados pela polícia e seus multiplicadores estão surtindo resultados positivos.

Comunidade

Já acostumado à rotina da cidade. destaca que entra 2020 fortalecido pelo reconhecimento da comunidade no trabalho da polícia civil. Inserido nas demais força de segurança do município, ele destaca que a civil é parceira da comunidade e quer mais participação das pessoas do bem. Muitos casos foram elucidados a partir de denúncias anônimas, e esta sintonia que ele continuar nos próximos anos.

Violência

Dos cinco homicídios ocorridos neste ano, apenas um deles não foi elucidado autoria. Mas segundo o delegado a linha de investigação está avançada e já se sabe que tem ligação com o tráfico de drogas. A violência doméstica, campeã das ocorrências na DP, está sendo combatida em duas frentes dentro da delegacia. No primeiro momento um acolhimento especializado para vítima e num segundo linha dura com os acusados.

Em 2019, foram diversas abordagens pontuais e operações ao combate de crimes consumados tipificados como roubo a estabelecimento, roubo a pedestre, homicídios e o tráfico de drogas. O delegado elogia a conduta da equipe. Embora não exista quantidade de material humano, há qualidade. O serviço de inteligência e a soma de esforços de todos policiais tem gerado resultados positivos.

Paralisação

“Justo, legítima e leal”, destaca Valeriano Neto sobre as paralisações dos policiais contra o pacote do governo Leite. Deixa claro, que é contrário a greve. Diz que greve não existe na polícia. O delegado salienta que a DP está funcionando conforme determinação do sindicato dos policiais, em operação padrão até segunda ordem. Apenas crimes contra vida são registrados, os demais são orientados para efetuarem queixa via delegacia online.

Imprensa

No final da entrevista o delegado fez menção de destacar o trabalho da imprensa local. Os laços de comunicação com a imprensa mereceram elogios do profissional. O Portal Alegrete Tudo, foi mencionado pelo trabalho sério e confiável, atestou o policial.

O único delegado de Alegrete, entrou em férias no último dia 31. Indagado se pegaria uma praia respondeu: Vou para o Uruguai fazer mestrado. A 3ª Capital Farroupilha entra 2020, dependendo de delegados plantonistas de outras cidades da região.

Júlio Cesar Santos