‘Dinho’ foi morto com vários tiros de 9mm

De acordo com relatos preliminares, Eliandro Brasil dos Anjos, conhecido como Dinho, de 29 anos, foi alvo de múltiplos disparos de arma de fogo (pistola 9mm).

O trabalho dos peritos indicou que a vítima tentou se defender colocando os braços na frente da face, mas foi atingida nos membros superiores, tórax e pernas. Todos os disparos foram frontais. Dinho estava em via pública nas proximidades de um bar na rua Salvador Pinheiro Machado, acompanhado por outro indivíduo, cuja identidade não foi divulgada e que conseguiu escapar. O autor dos disparos teria chegado a pé e fugido da mesma forma, estando encapuzado.

Mulheres de fibra e fé ensinam a enfrentar os dramas da enchente

Além do assassinato de Dinho, a polícia informou que o indivíduo encapuzado passou pela residência da vítima após cometer o crime e efetuou outros disparos nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O corpo foi removido pela funerária Angelos até o Instituto Médico Legal (IML) da Santa Casa de Alegrete. A família acompanhou o trabalho realizado pela Perícia.

A execução

O crime ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira, por volta das 1h20min, quando Dinho estava, em via pública, próximo a um bar na rua Salvador Pinheiro Machado. Testemunhas relatam que mais de dez disparos foram efetuados pelo acusado. A vítima, que usava tornozeleira eletrônica e estava em situação de foragido no Sistema Integrado da Polícia, morreu no local, a poucos metros da UPA.

Cerca de trinta minutos após o homicídio, novos disparos foram ouvidos no bairro Prado, porém, até o momento, não foram registradas outras vítimas. As investigações estão em andamento para identificar e responsabilizar o autor do crime.