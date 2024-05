Previsão indica pouca chuva para essa semana em Alegrete

Share on Email

Nesta segunda-feira, o dia começou com tempo firme. A previsão indica predominância de tempo firme, mas há uma remota possibilidade de chuva para o começo da tarde, com 5mm esperados. Na terça-feira (7), o dia iniciará com 16ºC e a máxima chegará a 28ºC. Durante o período da tarde, segundo o site meteorológico Climatempo, são esperados 12mm de chuva.

Já na quarta-feira (8), o padrão se repete. O dia começa com temperatura amena, 12ºC e máxima não sobe muito, 21ºC, no período da manhã, mais um volume de precipitações deve atingir o Município, 20mm de chuva.

Na quinta-feira (9), o sol deve voltar a aparecer na Terceira Capital Farroupilha. O dia começa com 14ºC e a máxima chega aos 24ºC. Já na sexta-feira (10), o tempo firme fará parte do cotidiano dos alegretenses. O dia inicia com 17ºC e máxima chega aos 29ºC.