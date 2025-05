“É preciso ficar atento aos sinais de uma relação abusiva”, diz o juiz da Vara Criminal no Dia D da Mulher

O evento foi motivado pela série de feminicídios ocorridos no último feriadão de Páscoa no Rio Grande do Sul e contou com a presença de representantes de Alegrete, Rosário do Sul, Quaraí, Santa Margarida do Sul, Vila Nova do Sul, Santana do Livramento e Manoel Viana.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Paulo Berquó, representando o presidente da Casa, saudou as mulheres, que, segundo ele, eram as protagonistas do evento. Ele lembrou que, atualmente, a internet tem exposto ainda mais essa violência de gênero, e que cabe a todos construir ações para combatê-la.

A presidente da Procuradoria da Mulher na Câmara, vereadora Firmina Soares, destacou a importância e a necessidade de eventos como esse, afirmando que é por meio deles que se avança na construção de ações para proteger mais mulheres.

O juiz diretor da Comarca de Alegrete, Rafael Echevaria Borba, ressaltou que foi positiva a presença de estudantes no plenário, pois, ao se falar em violência, é necessário estar atento aos sinais indicativos de um relacionamento abusivo.

“Precisamos de políticas públicas, de educação, de equipes técnicas, mas, sobretudo, precisamos que todos compreendam os sinais de um relacionamento tóxico, pois é daí que se origina a violência doméstica”, afirmou.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A prefeita de Santana do Livramento, delegada Ana Tarouco, lembrou que a violência também está presente na política, um espaço que, segundo ela, se tornou ainda mais duro do que a própria polícia.

“A violência de gênero sempre existiu; o que fizemos foi descortiná-la. O que mais me preocupa é a impunidade e, muitas vezes, a falta de eficácia no enfrentamento. A maior instituição, que é a família, deixou de existir como espaço de proteção, educação e disciplina. Tentaram transferir essa atribuição para a igreja, o que não é seu papel, e para os professores, que estão sobrecarregados e ainda precisam ensinar o básico: que é necessário respeitar os colegas e todos ao nosso redor.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Prefeita de Santana do Livramento- Ana Tarouco