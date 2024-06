Equipe feminina de vôlei juvenil participa de campeonato regional

Uma equipe feminina de base de Alegrete participa da 2ª Etapa da Liga Gaúcha de Voleibol em Manoel Viana, sendo que a próxima etapa será em Alegrete.

É a primeira vez que uma equipe feminina de base de Alegrete participa dessa disputa, sendo uma ótima oportunidade para o incentivo à prática dessa modalidade entre as meninas abaixo de 16 anos.

No último domingo (16), a equipe feminina de base do “CT CAVERÁ” representou a cidade de Alegrete na 2ª Etapa da Liga Gaúcha de Voleibol (LGV), na cidade de Manoel Viana. A primeira etapa foi realizada, no dia 06 de abril passado na cidade de Rosário do Sul. Dessa disputa regional além da equipe de Alegrete, participaram times de Santiago, Rosário do Sul, Uruguaiana, Bagé, Manoel Viana e, como convidada, uma equipe de Rivera, do Uruguai.



As partidas se dão em âmbito regional, em quatro etapas, e as duas melhores equipes ganham o direito de disputar a grande final Estadual que vai será realizada no próximo dia 27 de outubro, possivelmente em Santa Maria.



A próxima etapa da competição ocorrerá em Alegrete, no dia 04 de agosto, com competições masculinas e femininas sub-16, prometendo trazer muita emoção e grande movimento de pessoas para a cidade, entre atletas, comissões técnicas e familiares.