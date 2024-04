Em carta, professores de Tupanciretã enaltecem a conduta de Matteus para as novas gerações

Entre os presentes e mensagens que recebeu, destaca-se uma carta de um grupo de professoras de Tupanciretã, expressando sua admiração e gratidão pelo exemplo e valores que Matteus representou durante sua jornada.

As professoras, que representam tanto a rede municipal quanto a estadual de ensino, destacaram a importância da educação, do respeito e da valorização do ser humano, conceitos que Matteus demonstrou durante sua participação no programa. Eles enfatizaram a influência positiva que sua presença teve não apenas para as crianças, mas também para os jovens que muitas vezes carecem de modelos e referências positivas em suas vidas.

Além disso, as professoras lamentaram a falta de respeito e empatia que observam em muitos aspectos da sociedade atual, e celebraram Matteus como um exemplo vivo de como a educação e os valores podem transformar não apenas indivíduos, mas também comunidades e até mesmo nações.

A carta expressou a gratidão das professoras por Matteus ter representado tão bem suas tradições e valores no cenário nacional, e concluiu com votos de sucesso contínuo para ele, enfatizando a importância de colocar o ser humano acima de números e estatísticas.

A mensagem, assinada pelas professoras Maria José Lemos Aimi, Simone Varoni e pela monitora Maria Luiza Boeff, foi entregue à mãe de Matteus com o intuito de transmitir sua sincera admiração e apoio ao jovem.

Veja abaixo a carta:

Querido Matteus Amaral! É com grande satisfação que saímos de nossa cidade, Tupanciretã, no centro do Estado, para conhecer esse homem que simplesmente representou nossas tradições a nível nacional. Exaltou a educação, o respeito e mostrou a importância de avaliar que, antes de qualquer valor monetário, vem o ser humano, e que, se fosse para pisar em alguém, o dinheiro seria dispensável.

Que exemplo incrível! Somos professores da rede municipal e estadual, e nossa luta diária é pela educação. Viemos até aqui agradecer pelo quanto fez pelas nossas crianças e, talvez sem perceber, deu um rumo para grande parte dos jovens que não têm exemplo, que estão à mercê dos perigos da vida sem cultivar nossas tradições, seguindo as ondas do modismo, quase apátridas. Mostrou que com educação, respeito e humildade, pode-se ir muito além do que se pode imaginar.

Entramos todos os dias nas salas de aula e vemos a falta de respeito, falta de amor pelo lugar onde nasceram, falta de interesse, inclusive, em saber sobre ele. Então, um rapaz criado no campo teve a chance de mostrar seus valores e cultura, que o fizeram ser quem é, para um país que, infelizmente, está doente com maus-tratos, grosserias e estupidez uns com os outros. Infelizmente, a desumanidade e a falta de empatia tomaram conta do dia a dia das pessoas. A luta é de todos nós, professores, que não deixamos de apoiar, resgatar, socorrer e desenvolver todas as disciplinas, e também a educação que deveria ser aprendida em casa. Tivemos o espelho dessa pessoa que, com muita honra, nos representou em um programa de rede nacional.

Quem sabe, até a visão dos mentores deste programa venha a modificar, pois toda má impressão que o Brasil tinha do RS, o Matteus, de Alegrete, conseguiu mudar. Por fim, a educação é o que muda e pode melhorar o mundo. Aclamamos que o ser humano seja olhado em primeiro lugar, antes de números, estatísticas e dados. Se tratarmos as pessoas com respeito e carinho, o mundo será melhor e mais humano, e isso o Matteus pode nos provar. Foi dessa forma que resolvemos homenageá-lo, vindo aqui e mostrando o quanto a educação é importante, mesmo sendo um grãozinho de areia nos pampas, achamos importante que você soubesse o quão grandioso foi este feito para essas gerações que estão aí, sem rumo certo a tomar. A educação é a nossa bandeira e lutamos por um mundo melhor para todas as pessoas, sem distinção. Sabemos que este dom nos foi dado por Deus, e é importantíssimo o reconhecimento de quem está na trincheira conosco, mais do que a própria guerra. Você ergueu a bandeira da justiça, dos valores, da amizade, da honestidade e da honradez. Você foi a personificação do ser humano em que acreditamos.

Um forte abraço, que Deus abençoe tua jornada e sorte em tudo, querido Matteus. Seguimos o rumo do nosso próprio coração e descobrimos onde fica o Alegrete. Um abraço do tamanho do Rio Grande! Professora: Maria José Lemos Aimi, Simone Varoni, Monitora Maria Luiza Boeff. Tupanciretã, 20 de abril de 2024.