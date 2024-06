Dia 30 tem eleição para escolher a nova patronagem do CTG Vaqueanos da Fronteira

Share on Email

O segundo mais antigo CTG de Alegrete, o Vaqueanos da Fronteira, prepara a eleição para quem for assumir essa entidade tradicionalista do Município. Duas chapas já estão registradas e concorrem na eleição que será realizada dia 30 de junho para o biênio de 2024-2026. Podem votar para escolher a nova patronagem da entidade sócios do CTG.

É importante a participação dos associados do CTG Vaqueanos da Fronteira para fortalecer esse processo democrático de escolha dos novos peões e prendas que vão liderar a administração desse galpão de honra e dignidade à cultura e tradição gaúcha aqui em Alegrete.

A Eleição se realizará no dia 30 de junho de 2024 das 8h às 17h na sede social da entidade. O CTG completa, em junho deste ano, 64 anos de atividades em Alegrete