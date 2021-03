Era bem humorado e muito feliz – diz sobrinho de mais uma vítima da Covid em Alegrete

A cada despedida, uma dor ainda mais intensa. Mas além da lacuna pela perda de uma pessoa incrível, que deixou uma legião de amigos e a certeza que, por onde passou, a imagem que ficou foi a mais bonita, para família de Lindomar Barcelos Brasil Rocha de 51 anos, o vírus provocou muito mais sofrimento. Além de Lindomar, mais outras duas pessoas também foram vítimas da Covid -19. Em poucos dias três perdas em decorrência de complicações da doença. O vírus já provocou 43 óbitos neste mês de março em Alegrete, no total de 109.

Uma das vítimas fatais, foi o alegretense, Lindomar, que atualmente trabalhava na Saúde Rural, na área administrativa, mas por 19 anos atuou no setor de faturamento da Unimed. Com seu jeito tranquilo por onde passava deixava o seu bom humor e alegria.

O sobrinho Cassio, disse que ele era uma pessoa carismática, que era amado por todos. Por onde passava deixava o registro da sua simpatia. Era engraçado, uma pessoa muito feliz”.

Cassio também falou que o tio trabalhava desde os 13 anos e sempre foi muito ativo e independente. Começou como padeiro e a carreira profissional só teve evolução pela dedicação, carinho e responsabilidade que ele atuava.

Nas redes sociais o registro do carinho, da dor e as homenagens ao alegretense que também era conhecido como Tuga.

O Sindicato Rural de Alegrete manifestou, em nome de sua diretoria, funcionários e associados, seu mais profundo pesar pelo falecimento do funcionário da Associação Saúde Rural e ex-funcionário da entidade.

Magda Abreu descreveu: Covid-19: todo dia ela tira uma pessoa, um amigo(a)o amor da vida de alguém. Hoje recebi com muita tristeza o falecimento do meu querido amigo Lindomar Rocha , carinhosamente o chamava de “Gordinho”. Hoje, os Canudos amanheceu triste pois quem o conheceu, sabe o quanto ele era querido por todos. Deus conforte o coração dessa família neste momento de muita dor. Descansa em Paz meu querido amigo “Gordinho’.

Dentre as homenagens, um belíssimo texto de Endrigo Machado: a data de 16 de março de 2021, amanheceu mais triste. Mais uma cadeira vazia em nossas vidas. E, com certeza, para quem o conhecia vai sentir a falta do bom dia. Atencioso e profissional ético, responsável, preocupado, comprometido e leal para com todos os associados da Associação Saúde Rural Alegrete. Um profissional ilibado, sempre atento que, procurava soluções para todos que ali se dirigiam para resolver seus problemas de ordens de autorizações, solicitações, liberações de exames, consultas, cirurgias, enfim de todos os serviços oferecidos no Plano da Associação Saúde Rural Alegrete.

Ele tratava todos com palavras de esperança, estímulo e de valorização da Vida. Assim, era o colaborador Lindomar Barcelos Brasil Rocha, pessoa amável, carismática e sempre atento. Ele, sempre tinha uma solução. Leal, sempre parceiro e preocupado com seus colegas Patrícia, Endrigo e o presidente Pedro Pires Píffero.

Flaviane Antolini Favero