Escola Adventista confirma intencão de encerrar atividades em Alegrete no ano que vem

O PAT foi o primeiro veículo de comunicação a tratar sobre o assunto do, até então, possível fechamento da Escola Adventista.

Depois dos rumores de que a escola Adventista iria fechar, a primeira informação da assessoria que estavam em reuniões com pais e equipe da direção, sem essa confirmação e posteriormente a criação de uma Vakinha, por um comitê formado pelos pais, na tentativa de que o educandário não feche as portas, na manhã desta segunda-feira (12), uma nota oficial foi emitida pela assessoria de imprensa.

Veja abaixo:

Nota Oficial – Escola Adventista de Alegrete

A Rede Adventista de Educação no Rio Grande do Sul informa que não iniciará o processo de matrículas de novos alunos e renovação de matrículas para o ano de 2021. O déficit orçamentário acumulado nos últimos anos, a insuficiência do número de alunos, a inadimplência crescente e as consequências da pandemia do coronavírus foram as principais causas para que a mantenedora tomasse essa difícil decisão.

A mantenedora também informa que os pais e servidores da unidade já vinham sendo informados sobre essas condições e essa possibilidade. Uma comissão de líderes, inclusive, trabalhou intensamente para captar alunos e conseguir recursos que ajudaram a manter a escola em funcionamento durante todo ano letivo de 2020. Sobre isso, a Rede declara seu profundo agradecimento por essa demonstração de apoio e reconhecimento da qualidade da Educação Adventista.

Apesar da decisão de encerramento das atividades, a mantenedora está aberta para o diálogo com os pais e a comunidade. Temos ciência que, por iniciativa própria dos pais e da comunidade, está ocorrendo uma campanha para arrecadar fundos e ajudar a escola a evitar o fechamento.

No entanto, a Rede informa que uma eventual iniciativa para recorrer da decisão de encerramento das atividades só terá apoio se surgir voluntariamente através de assembleia com pais a formação de uma Comissão de Apoio para análise.

As iniciativas particularizadas de arrecadação de recursos não são recomendadas e a mantenedora não se responsabilizará pela gestão desses recursos, tampouco pela finalidade destas campanhas e o uso dos fundos angariados.

A Escola Adventista de Alegrete também informa que todas as atividades escolares de 2020 estão mantidas até o encerramento do ano letivo, com a devida prestação dos serviços educacionais, de acordo com os decretos governamentais e municipais.

Att.

Assessoria de Imprensa da Educação Adventista no Rio Grande do Sul.