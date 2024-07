Etapa do Circuito Palco Giratório em Alegrete apresenta espetáculo da Paraíba nesta terça

Nesta terça-feira (02), às 20h, acontece a 1ª etapa do Circuito Palco Giratório em Alegrete. O Centro Cultural recebe o espetáculo intitulado Alegria de Náufragos do Grupo Ser Tão Teatro da Paraíba. O ingresso custa 1 litro de leite (mediante retirada de ingresso no Sesc).

“Alegria de Náufragos” possui texto inspirado no conto Uma história enfadonha – das memórias de um homem idoso, do escritor russo Anton Tchekhov, e estreou em março de 2016, em João Pessoa, com montagem financiada pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC). Com dramaturgia de Giordano Castro, César Ferrário e Ser Tão Teatro, o espetáculo traz em cena os intérpretes Thardelly Lima, Rafael Guedes e Cely Farias. A direção musical é de Marco França, a iluminação e produção é de José Hilton Souza, e operação de som é de Polly Barros.

Sinopse: Com um currículo impecável, família constituída e reconhecido em seu trabalho, o professor Nicolai Stiepánovitch poderia facilmente ser tomado como um exemplo de vida, um “homem feliz”. Mas, gradativamente, no desenrolar do espetáculo, esse “homem de bem” é submetido a um doloroso processo de falência interior. Refém das próprias escolhas e dos modelos exemplares que perseguiu ao longo da sua caminhada, somente agora onde pouco ou nada há de ser feito, o professor começa a adquirir clareza sobre o lado patético da sociedade e suas instituições, incluindo seu trabalho e a própria família. Mais informações pelo 55 984236348.

Foto: Rafael Passos