Museu itinerante da PUC em Alegrete, com visitação gratuita no ginásio Oswaldo Aranha

O Museu possui um excelente meio de divulgação científica, que é o Programa Museu Itinerante (PROMUSIT), que já recebeu mais de 3.265.082 visitantes, com a realização de mais de 247 deslocamentos tanto no estado do Rio Grande do Sul como em outros sete estados, assim como esteve presente em 103 municípios.

Essa iniciativa está incluída em eventos culturais, exposições e feiras, numa ação extramuros que leva a cultura e a ciência aos mais diferentes públicos e lugares. É um programa dedicado a todas as idades, no qual o público se apropria do conhecimento interagindo com os acervos e experimentos das exposições, além de assistir a apresentações científicas, tal como acontece na exposição do Museu em Porto Alegre.

Transportadas dentro de um caminhão especialmente projetado, as exposições do Museu Itinerante são dispostas em uma área de aproximadamente 600 m², onde os visitantes podem interagir com a ciência e a cultura de uma maneira lúdica e prazerosa.

No município, a visitação acontece no ginásio do IEEOA, na quarta e quinta-feira, em três horários: das 8h30min às 11h30min, das 13h às 17h e das 18h às 20h. Na sexta-feira, dia 5, último dia de visitação gratuita, o horário será diferenciado: das 8h30min às 11h30min e das 13h às 16h. Em Alegrete, a iniciativa é da prefeitura, por meio da Secretaria da Educação e Corsan, com apoio do Museu de Ciências Tecnológicas da PUC.