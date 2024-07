Sindicato e Raça garantem vaga na semifinal dos Aspirantes da LAF

Abrindo a rodada, um clássico do futebol alegretense: Sindicato e Várzea, dois times de tradição e história, protagonizaram um grande jogo no Estádio Farroupilha. A bola rolou e o tricolor do bairro Macedo teve as principais ações ofensivas no começo do confronto; logo depois, o alviverde emparelhou as ações e terminou a primeira etapa em melhor momento no jogo.

No começo do segundo tempo, o time do bairro Macedo ficou com um atleta a menos e viu o Várzea crescer e implementar uma pressão na busca pelo gol. No entanto, o goleiro do Sindicato, Alisson Pires, em tarde iluminada, assegurou as chances de gol do adversário. Em uma das escapadas, Pablo Barcelos marcou para o tricolor, que suportou a pressão e venceu pelo placar de 1 a 0, garantindo a vaga nas semifinais da LAF.

Fechando a tarde, Raça e Centenário protagonizaram um bom jogo de futebol. O confronto teve uma dinâmica interessante, com a juventude do Raça enfrentando a experiência do time da Zona Leste. Após um jogo bem disputado, o Leão abriu o marcador e manteve a vantagem até o apito final, com o resultado de Raça 1 x 0 Centenário. As equipes vencedoras se enfrentarão na próxima fase para decidir quem vai para a grande decisão da categoria.