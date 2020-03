FGTAS/Sine em Alegrete adota novo horário e medidas preventivas ao coranvírus

Como forma de prevenção ao coronavírus (Covid-19), a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) informa mudanças, temporárias, na forma de atendimento prestado na Agências FGTAS/Sine em Alegrete, e no Programa Gaúcho do Artesanato.

De acordo com a diretora Luciana Lucero, a partir desta quinta-feira, 19 de março, a unidade terá seu horário de atendimento das 10h às 15h, sem fechar ao meio-dia. A resolução será cumprida até segunda ordem explica a diretora.

O acesso a agência do Sine se dará visando a segurança de todos e evitando aglomerações dentro da unidade, conforme diretrizes das autoridades de saúde. “Diante dessas alterações, sugerimos os trabalhadores que entrem em contato conosco para maiores informações, antes de se deslocarem até a agência”, explicou Luciana Lucero diretora da unidade local da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/Sine – FGTAS/SINE.

Júlio Cesar Santos