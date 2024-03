Ginetes dão um espetáculo no sábado do Festival da Linguiça

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Logo cedo, um assado estilo campeiro feito com lenha no chão preparou a maior linguiça campeira do mundo. Daí em diante, entre degustação da iguaria, oficina de produção de linguiça, como preparar um Ragu, workshop e reuniões, levaram um bom público ao parque Lauro Dorneles.

Henricco comemora 8 anos com decoração gauchesca e visita surpresa de Luciane Amaral, mãe do BBB Matteus

Na prova do Redomão, estão em jogo 15 mil para os melhores domadores. Dos 45 que iniciaram a disputa, somente 24 cavalos avançaram para a grande final que inicia no domingo às 8h. Dois jurados estão com a difícil missão de apontar o Top 5 da doma de 30 dias.

No Brioche de Ouro, mais 15 mil entre os melhores ginetes. Em Alegrete, estão os melhores brasileiros do Rodeio Jesus Maria, tradicional evento em solo argentino. Os hermanos trouxeram uma equipe renomada para Alegrete. A monta em Pelo Puro agitou a pista de rodeio. São 8 tropilhas que apresentam quatro ginetes, dois em cada modalidade, e os aporreados são distribuídos entre os competidores. As finais ocorrem no domingo à tarde.

Para fechar o sábado no maior estilo, o Festival ainda reserva três shows na noite. No palco principal passam Bana Rota 290 às 20h, Quarteto Coração de Potro às 21h e sobe ao palco, encerrando a segunda noite do Festival, a partir das 22h30min, César Oliveira e Rogério Mello.