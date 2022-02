Governo irá pagar para alunos voltarem às aulas presenciais￼

A pandemia dificultou a vida de milhares de brasileiros, incluindo a vida de jovens que tiveram a sua vida escolar prejudicada. Podemos dizer que o diploma é uma das coisas mais importante para ser incluído no mercado, é algo que te diferencia e, mesmo injustamente, te coloca na frente dos outros.

Com a pandemia, a formação de indivíduos capacitados e atentos para o mundo que estamos vivendo foi forçada a parar, as aulas EAD não são tão boas e comunicativas como as presenciais, onde os alunos são incentivados a interagir, aprender a resolver problemas e enfrentar os seus demônios internos, como a preguiça e o medo de ser um aluno ruim.

Com isso, surgiu a bolsa estudantil de R$ 150 mensais para os alunos de rede estadual. Sendo o objetivo apoiar a permanência dos estudantes durante esse novo ano letivo que se aproxima, já que para usufruir da bolsa é preciso obter 80% de frequência nas aulas, incentivando a busca e conquista do diploma pelos jovens.

”Estamos trabalhando para fazer a recuperação rápida e urgente desse aprendizado que a pandemia limitou neste processo. Não podemos permitir o enfraquecimento do vínculo escolar e o aumento da vulnerabilidade social dos nossos jovens. Com dificuldades de renda familiar, muitos estudantes se lançam precocemente ao mercado de trabalho e abandonam a escola. Assim, não há futuro possível”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Requisitos para receber a bolsa:

Atender aos critérios de renda do CadÚnico;

Ter Cartão Cidadão;

Estar matriculado no Ensino Médio da rede estadual de ensino;

Engajamento estudantil mensal de 80% ou mais nas atividades escolares;

Participação regular em avaliações e ações promovidas pela Secretaria da Educação.

Tudo para ajudar os estudantes menos favorecidos, para que eles também tenham acesso à educação e possam garantir o inicio de uma longa carreira cheia de conquistas e sonhos.

“Essa volta está sendo muito complicada para todo mundo. Ainda tem muita gente com medo da pandemia, que tem idosos em casa, então, é difícil voltar (ao presencial). Sem contar que muitos têm de trabalhar para ajudar a família, seja porque alguém morreu ou perdeu o emprego. Na minha turma, seis voltaram ao presencial e seis estão no formato on-line. Isso deve ser a metade da turma. O resto não voltou mais. Por isso, essa bolsa com certeza vai ajudar muitas pessoas a voltarem a estudar”, afirmou Cibele Vargas, aluna do 2° ano da Escola de Educação Básica Apeles – POA.