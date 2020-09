Hidrocortisona reduz mortalidade de pacientes graves com covid-19, diz estudo

Muito usada como anti-inflamatório, a hidrocortisona permite aumentar “as chances de sobrevivência”, mas também “acelerar a recuperação” dos pacientes que sofrem as formas mais graves da doença, explicou nesta quinta-feira (3), à AFP, Anthony Gordon, pesquisador do Imperial College London, diretor da equipe britânica que participa deste estudo internacional.

Os pesquisadores testaram os efeitos de sete esteroides diferentes em 403 pacientes que tiveram reações graves ao novo coronavírus.

Classificando-a como “mais uma arma no arsenal do combate mundial à covid-19”, o diretor-geral do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS), Simon Stevens, anunciou em um comunicado “medidas imediatas para garantir que os pacientes que podem se beneficiar do tratamento com hidrocortisona” tenham acesso a ele.