Homem dispara tiros de revólver contra residência no Bairro Nilo Gonçalves

Em mais uma rápida ação dos policiais militares, um homem de 36 anos foi preso e um revólver, municiado, apreendido. Também foram apreendidos uma faca e um facão. A ocorrência teve início no bairro Nilo Soares Gonçalves e terminou no bairro Getúlio Vargas em Alegrete.

Segundo relato dos policiais militares, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Nilo Soares Gonçalves, depois da denúncia de disparos de arma de fogo contra uma residência.

No endereço, os PMs fizeram contato com a moradora. Ela disse que estava sozinha em casa com uma filha e uma criança. Momento em que ouviu os disparos e percebeu que um indivíduo em um carro prata havia saído em disparada.

Imediatamente os policiais iniciaram diligências e localizaram o Corsa Classic no bairro Getúlio Vargas. Assim que, o motorista, percebeu a aproximação das viaturas, desceu rápido e adentrou em uma casa. Ele foi acompanhado e identificado no momento em que tentou dispensar a arma de fogo, um revólver calibre 32 municiado com seis cartuchos.

Na revista, foi localizado ainda um facão e uma faca. Duas munições do revólver estavam deflagradas e correspondiam com o relato da proprietária de dois disparos de arma de fogo em direção à residência. Marcas que ficaram no portão.

Encaminhado à UPA e, posteriormente, à Delegacia de Polícia, o homem que já tem passagens pela polícia, inclusive por tentativa homicídio, disse que os disparos foram em razão de um desentendimento familiar. O esposo da proprietária da casa(vítima) , teria ferido com faca a sogra do acusado, durante uma briga na semana passada.

Em contato com Delegado de plantão, André Serrão Izidio da Silva, foi determinado prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Depois de ouvido, o homem seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. Por sorte, ninguém ficou ferido e, o possível alvo, não estava na casa.

Atualizando:

Na tarde desta quinta-feira(10), o pai do jovem entrou em contato com a reportagem para esclarecer que os antecedentes do filho, preso, é de uma tentativa de homicídio em Uruguaiana. Ele ainda esclareceu que foi pago o valor de R$ 3.145,00 de fiança para que o mesmo não fosse para o PEAL.

O aposentado também explicou que o filho estaria com problemas de saúde(psicológicos).