Homem é ferido a faca em luta corporal na casa da ex-companheira

No último final de semana, a Brigada Militar foi acionada devido denúncia de um arrombamento e briga familiar. No endereço, os policiais realizaram contato com a proprietária de 60 anos. A mulher disse que não tinha briga, apenas que a casa havia sido arrombada e que ocorreu um desentendimento entre um filho e o ex-companheiro dela de 40 anos. Durante a discussão eles entraram em luta corporal e, na sequência, o ex-companheira teria sido esfaqueado na região do abdômen pelo seu filho que já não estava no local. Os policiais localizaram apenas a vítima ferida em um sofá. Foi acionado o Samu que o encaminhou à UPA.

A mulher solicitou medidas protetivas pois disse que o ex- companheiro a ameaçou e a xingou com palavras ofensivas, assim como disse que a mesma iria chorar pela morte do filho. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia.