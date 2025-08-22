Ilva Goulart destaca o Dia do Folclore como riqueza ímpar de Alegrete e do RS

A presidente da 4ª Região Tradicionalista, Ilva Borba Goulart, fala com entusiasmo ao se referir à data, destacando que o Rio Grande do Sul tem a grata satisfação de caminhar lado a lado com o folclore e a tradição, numa riqueza ímpar de nossa cultura.

“O folclore do Brasil é muito rico e precisa ser preservado. Cada região tem as suas tradições, e somos um país abençoado neste sentido. É importante ressaltar que a nossa tradição é preservada, o que faz com que o nosso estado seja reconhecido mundialmente. O que ainda falta é mais valorização, reconhecimento e apoio a todo esse cabedal cultural”, afirmou Ilva.

A escolha da data se deve ao fato de, em 22 de agosto de 1846, o pesquisador britânico William John Thoms ter criado o termo folklore, unindo as palavras inglesas folk (povo) e lore (saber), para definir o conjunto de tradições populares transmitidas entre gerações. No Brasil, a data foi oficializada em 1965, com o objetivo de valorizar e preservar a cultura popular, as lendas, os costumes e as crenças que formam a identidade cultural do país.

As manifestações do folclore gaúcho

O folclore gaúcho inclui lendas como a do Negrinho do Pastoreio e a do Lobisomem; danças como o fandango e o vaneirão; música (tradicionalista e nativista); poesia e literatura oral (causos e trovas); festas como a Semana Farroupilha; além da culinária típica e dos costumes de vestir-se (pilchas) e interagir.

O tradicionalismo, como movimento cultural, preserva e promove essas manifestações, especialmente por meio das festas e encontros nos Centros de Tradição Gaúcha (CTGs).

Lendas e Narrativas

Mitos e Lendas: O folclore gaúcho é rico em histórias que povoam o imaginário, como a do Negrinho do Pastoreio, a do Lobisomem, a do João de Barro e a da Salamanca do Jarau.

Causos e Trovas: A tradição oral é muito forte, marcada pelo costume de contar “causos” (histórias engraçadas ou curiosas) e pelas “trovas” (versos improvisados que emocionam e narram fatos).

Danças e Música

Danças: Diversas formas marcam a cultura gaúcha. Algumas coletivas, como o fandango e a chula; outras em duplas ou individuais, como a milonga e a chamamé.

Música: O estilo musical gauchesco tem formação harmônica complexa. Há o tradicionalista, influenciado por ritmos europeus como a valsa e a polca, e o nativista, mais lento e intimista, que exalta o amor pelas tradições e pelo campo.

Festas e Celebrações

Festas Juninas: Coloridas e festivas, são parte importante da cultura gaúcha.

Semana Farroupilha: Grande celebração que envolve cerimônias oficiais, desfiles de piquetes de cavalarianos e festas, em homenagem à pátria e ao solo gaúcho.

Festas em CTGs: Espaços onde os gaúchos se reúnem para bailes, jantares e apresentações, mantendo viva a tradição.

Costumes e Tradições

Pilchas: O vestuário típico que expressa a identidade gaúcha.

Chimarrão: A bebida tradicional, símbolo da sociabilidade e da cultura do Rio Grande do Sul.

Culinária: Pratos regionais fazem parte essencial das celebrações e do dia a dia.

Artesanato: Bordados, cestaria, tecelagem e modelagem são expressões culturais que preservam técnicas passadas entre gerações.