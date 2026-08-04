Incêndio em edifício mobiliza grande operação de resgate e termina com salvamento de avô e neta; cão não resiste após inalar fumaça

Em poucos minutos, o que parecia ser apenas mais uma ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros transformou-se em uma delicada operação de resgate, acompanhada com apreensão por dezenas de moradores, familiares e curiosos.

As chamas consumiam rapidamente um dos apartamentos, que estava vazio no momento do incêndio. No imóvel ao lado, porém, permaneciam um idoso com mais de 80 anos e sua neta, de 17 anos. Isolados pela fumaça e sem condições de deixar o local por conta própria, os dois viveram mais de uma hora de angústia enquanto equipes especializadas buscavam uma forma segura de alcançá-los.

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O silêncio, interrompido apenas pelas sirenes e pela movimentação das equipes de emergência, revelava a tensão do momento. Do lado de fora, olhares voltados para as janelas acompanhavam cada etapa da operação. Dentro do prédio, o cenário era ainda mais complexo.

Segundo informações apuradas pela reportagem do PAT junto ao Corpo de Bombeiros, o acesso ao apartamento onde estavam o idoso e a adolescente foi dificultado pela própria estrutura interna da residência, que possui diversas divisões e repartições, limitando a atuação dos militares. Ainda assim, a corporação manteve uma ação contínua, técnica e criteriosa até garantir a retirada das vítimas em segurança.

A operação contou ainda com o apoio da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atuou em conjunto com o Corpo de Bombeiros durante o resgate, prestando atendimento pré-hospitalar e oferecendo suporte imediato às vítimas assim que elas foram retiradas do apartamento.

Primeiro, a adolescente conseguiu deixar o imóvel. Logo depois, foi a vez do avô, que já recebeu oxigênio ainda durante o resgate. Ambos foram encaminhados à Santa Casa de Caridade para avaliação médica. Conforme informou um familiar, Cícero Pereira, o quadro dos dois era considerado estável, apesar da intensa exposição à fumaça e do enorme desgaste emocional provocado pela situação.

Em meio à operação, outro momento chamou a atenção de todos que acompanhavam a ocorrência. O cão de estimação da família, que também havia ficado preso no apartamento, foi localizado pelos bombeiros e retirado com vida. O animal, entretanto, havia inalado uma grande quantidade de fumaça e apresentava estado gravíssimo.

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Assim que foi retirado do edifício, pessoas que estavam no local se mobilizaram em uma tentativa desesperada de salvá-lo. Foram realizadas manobras de reanimação, incluindo respiração boca a boca e massagem cardíaca, antes de ele ser levado às pressas para atendimento em uma clínica veterinária. Apesar de todos os esforços, o cão não resistiu aos efeitos da intensa inalação de fumaça e morreu pouco tempo depois.

Enquanto a fumaça ainda tomava conta dos corredores, um detalhe chamou a atenção de quem observava a movimentação do lado de fora: em vários momentos sequer era possível visualizar parte da equipe dos bombeiros, que permaneceu durante todo o tempo no interior do edifício enfrentando calor intenso, fumaça densa e visibilidade reduzida. Os militares somente deixaram o prédio após a retirada completa das vítimas e a conclusão da varredura, evidenciando uma operação marcada pela persistência, coragem e compromisso com a preservação da vida.

Ao longo da ocorrência, uma verdadeira força-tarefa foi formada. Além do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU, atuaram no local equipes da Brigada Militar, da Guarda Municipal e do Exército Brasileiro, que disponibilizou um caminhão-pipa para auxiliar no combate às chamas e garantir o abastecimento de água durante a operação.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. Apesar da perda do animal de estimação, a atuação integrada das forças de segurança e de emergência foi decisiva para que a ocorrência terminasse sem vítimas humanas fatais, preservando a vida do idoso e de sua neta em uma das operações de resgate mais delicadas registradas recentemente no centro da cidade.