Iniciativa impulsiona inovação e debates na Semana do Empreendedorismo de Alegrete

A Semana Municipal do Empreendedorismo 2024 teve um início marcante com palestras conduzidas por lideranças locais. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Ferreira da Costa Lucas, trouxe reflexões sobre os desafios de empreender e as dificuldades enfrentadas pelos empresários no contexto atual. Já o diretor de Empreendedorismo, Alex de Souza, destacou as ações e programas oferecidos pela Secretaria para fomentar o empreendedorismo na região.

Semana de Empreendedorismo de Alegrete

No dia 19 a programação incluiu eventos voltados à conscientização e capacitação. No auditório da URCAMP, aconteceu a palestra “Preços e Ofertas: O que caracteriza preço abusivo?”, ministrada por Juliana Camillo, diretora do PROCON Alegrete. Simultaneamente, na Escola Emílio Zuñeda, fou realizado o painel “Perfil Empreendedor”, promovido pela SEDETUR e pela direção da escola, trazendo insights para jovens empreendedores.

Nos dias 21 e 22 de novembro, o Alegrete Summit promete movimentar o ecossistema de inovação local, com uma programação rica e diversificada.

Destaques do Alegrete Summit:

• 21 de novembro (quinta-feira):

• 13h às 17h: Experience Day, com mostra de inovação tecnológica.

• 19h30min: Palestra “Inteligência Artificial para Negócios Tradicionais”, com Luiz Rossi.

• 20h25min: Pitch de Startups e Networking.

• 21h: Palestra Show com Gui Mendes e Alexandre Rosa.

• 22 de novembro (sexta-feira):

• 13h às 17h: Campeonato de Videogame – Alegrete E-Sports Tournament.

• 19h: Pitches de Startups e premiação do Circuito de Empreendedorismo e Inovação do Pampa.

• 21h: Palestra “Você vai fracassar (e isso pode ser incrível!)”, com Flávio Steffens, fundador da plataforma Vakinha.com.

A Semana Municipal do Empreendedorismo reflete o compromisso de Alegrete em estimular a criatividade, o crescimento econômico e a inovação, reforçando a ideia de que “empreender é para todos”.