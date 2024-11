Nessa quarta-feira, clássico entre União Y FNP e AABB agita Copa dos Campeões em Alegrete

Share on Email

Nessa quarta-feira (20), no ginásio da Arena Esporte e Lazer, acontece a última rodada da primeira fase da Copa dos Campeões, Alegrete. Três jogos, movimentam o cenário do futsal alegretense com destaque ao clássico da Série A, União Y FNP e AABB.

Abrindo a rodada, o clássico municipal entre as duas equipes que decidiram à Série A desse ano. Ambas equipes estão invictas e vão em busca de mais três pontos para seguirem subindo na tabela de classificação da Copa dos Campeões.

Logo em seguida, Barsemlona e Calvos duelam para conseguir os primeiros três pontos na tabela de classificação. Fechando a noite, Eliseos e Center Fhotos, dois times que subiram para elite do futsal alegretense, se enfrentam e buscam carimbar as vagas para as semifinais da competição municipal. A bola rola a partir das 19h.