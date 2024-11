Condenado autor de crime brutal contra Igor Sabino Lopes em Alegrete

Share on Email

O julgamento ocorreu nesta terça-feira (19), sob a presidência do Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca.

A condenação foi por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O magistrado determinou o cumprimento imediato da execução provisória da pena e manteve a prisão preventiva de Pedro.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 8 de outubro de 2023, nas dependências da loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado na rua Mariz e Barros, em Alegrete. No momento, havia grande movimentação no local devido à transmissão de um jogo de futebol.

A vítima, que estava desarmada, foi atingida por golpes de faca que perfuraram o pulmão, resultando em morte por hemorragia no hospital. Segundo o Ministério Público, o crime teria sido motivado por ciúmes de uma ex-namorada.

A defesa do réu poderá recorrer da decisão, mas o cumprimento provisório da pena seguirá até julgamento de eventual recurso.