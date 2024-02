Iniciou a Semana da Paz promovida pela 4ª Região Tradicionalista

A abertura oficial da Semana da Paz em Alegrete ocorreu em solenidade na noite do dia 26, no CTG Farroupilha, na presença do prefeito Márcio Amaral, do presidente do MTG Ilva Goulart, da 4ª Região Tradicionalista, Jaime Vieira, de tradicionalistas de Alegrete e demais autoridades municipais.

A presidente do evento, patroa do CTG Sentinela do Ibicuí, Idelcina Noetzold, saudou a todos e falou da importância da 4ª Região Tradicionalista em suas atividades, cultuando valores que promovam a paz. O patrão do CTG Farroupilha, Giovane Moraes, recebeu a todos para juntos realizarem as atividades com o objetivo de construir a paz em todas as áreas.

O evento promovido pela 4ª Região Tradicionalista traz uma programação voltada, em todos os seus aspectos, para a promoção da paz entre os povos. A Semana da Paz será realizada de 26 a 1º de março, com uma variada programação.

A programação segue no dia 27, no CTG Vaqueanos da Fronteira, com o tema: Solidariedade, Tolerância e Respeito Entre os Povos.

A Missa Crioula da Semana da Paz de 2024 será no dia 28, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, às 19h. A caminhada da paz será no próximo dia 28, às 9h, com saída da Praça General Osório, passando pela frente da Câmara de Vereadores e da Praça Getúlio Vargas. As atividades encerram no dia 1º, às 20h, no CTG Vaqueanos da Fronteira, com uma live com as entidades tradicionalistas e convidados, com início às 20h.