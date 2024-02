Uma merecida distinção ao velho tropeiro de 94 anos

Na tarde de ontem(26), um evento significativo, aconteceu na residência de Gregório Bagesteiro Moraes. Com a presença de Jaime Vieira, coordenador da 4ª região, o prefeito Márcio Amaral, a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Ilva Goulart, e o coordenador da Semana Farroupilha e vereador Cleo Trindade, foi realizada a entrega do certificado e Comenda Tropeiro ao idoso de 94 anos.

A opção por uma cerimônia reservada foi uma demonstração de cuidado e respeito pela idade avançada de Gregório e pelos desafios de saúde enfrentados por sua esposa. Nesse ambiente íntimo, a essência da tradição gaúcha pulsava mais forte do que nunca, refletindo a importância do homenageado e sua dedicação incansável à preservação da cultura e das tradições do Rio Grande do Sul.

Gregório Bagesteiro Moraes, um verdadeiro guardião das tradições gaúchas, sustentou sua família por meio do tropeirismo, uma atividade econômica fundamental para o Brasil. Ao longo dos séculos, as antigas tropas percorreram longas trilhas, conectando as diversas regiões do país e transportando animais e produtos para comercialização. Este ciclo econômico, que teve início no século XVII e perdurou até o início do século passado, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do sul do Brasil, atendendo às demandas de transporte de riquezas e mercadorias e contribuindo para o processo de ocupação e integração da região ao restante do país.

A entrega do certificado e da comenda Tropeiro foi o culminar de um processo cuidadosamente conduzido pelo MTG, que reconheceu o papel vital desempenhado por Gregório e tantos outros tropeiros na formação da identidade gaúcha. Por meio do MTG, foi solicitado um tropeiro exemplar, e o tradicionalista foi escolhido por intermédio do coordenador da 4ª Região. Sua história de vida foi então compartilhada em uma emocionante entrevista conduzida pelo prendado, onde o gaúcho narrou com humildade e orgulho as aventuras e desafios de sua jornada como tropeiro.

A criação da Comenda Tropeiro pelo MTG é um testemunho do compromisso da instituição em reconhecer e valorizar aqueles que contribuíram para a construção da história e da cultura gaúcha. Esta honraria, composta por um diploma e um boton, representa não apenas um prêmio, mas um tributo à coragem, à resiliência e ao espírito pioneiro dos tropeiros, que desbravaram os caminhos do sul do Brasil, deixando um legado que perdura até os dias de hoje.