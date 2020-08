Intercâmbio é assunto de live do Senac Alegrete

Compartilhe









O Senac Alegrete preparou um encontro on-line especial para quem tem o sonho de fazer intercâmbio. No dia 3 de setembro, às 21h, acontece a palestra “Intercâmbio uma experiência para a vida” com as palestrantes Ângela Ferreira da Costa Carvalho, especialista em Gestão Empresarial, graduada em Ciências Econômicas pela UFRGS, coordenadora dos cursos de Inglês e responsável pelo Centro Preparatório Oficial dos Exames de Cambridge do Senac Alegrete; Greice Neri Jung, que faz Mestrado Profissional em Ensino de Línguas Unipampa Bagé, especialista em Orientação Educacional pelas Faculdades Facvest, licenciada em Letras Português/Inglês pela Universidade Federal do Rio Grande e coordenadora dos Cursos Kids e Teens do Senac Alegrete, e Carla Mussoi, diretora Regional da Experimento Intercâmbio com 25 anos de experiência no ramo de educação internacional. As participantes irão falar sobre como é estudar em outro país e conhecer novos idiomas e culturas.