Isadora Pimentel Rodrigues representa o GN Ibirapuitã na Ciranda Cultural de Prendas

A Jovem Isadora Pimentel Rodrigues, 1ª Prenda Juvenil Grupo Nativista Ibirapuitã, é a representante do GN ibirapuitã na 54ª Ciranda Cultural de Prendas da 4ª Região Tradicionalista.

No concurso regional Isadora que tem 15 anos, irá realizar uma prova escrita abrangendo temas como história, geografia, folclore, tradição e tradicionalismo, será avaliada também em uma mostra folclórica e uma prova artística com apresentação oral, dança tradicional, declamação e canto.

Estando a poucos dias do concurso, ela intensifica os estudos e ensaio para sua apresentação, além dos compromissos escolares. Ela que cursa 1º ano do ensino médio na escola Raymundo Carvalho, divide seu tempo com aulas de canto, declamação e estudo para a prova escrita, mostra folclórica e apresentação, e ainda os ensaios da invernada Juvenil do GN Ibirapuitã da qual faz parte.

Duas pessoas morrem e quatro ficam feridas após ataque a tiros em Porto Alegre

Aos 3 anos, Isadora iniciou no Tradicionalismo, sempre voltada para a parte artística, mas desenvolveu uma paixão ainda maior pela cultural quando se tornou 1ª Prenda Juvenil dos Festejos Farroupilhas de Alegrete, com isso cresceu a vontade de estudar cada mais sobre a nossa cultura e participar de concursos de Prenda.

Colegas brigam em alojamento, ficam feridos, e quebram móveis e utensílios

Isadora conta com o apoio incansável de sua mãe Adriana Pimentel que ajuda a filha em tudo, e está sempre ao seu lado. “Brilha minha filha! Que esta Ciranda seja uma experiência incrível na tua vida. Tu és meu orgulho. Estarei sempre aqui para te apoiar em tuas escolhas! Te amo!”, se orgulha a mãe. “Minha amiga Isadora, te desejo sucesso nessa caminhada que escolheste. Tenho certeza da tua dedicação e empenho para melhor representar a nossa cultura gaúcha. Sucesso, e estamos aqui torcendo por ti.”, destaca Heloisa Cabrera Brum- amiga e dançarina Juvenil Ibirapuitã.

“Isadora é uma jovem que, de fato, representa a cultura gaúcha. Comprometida, estuda regularmente a História, a Geografia, a cultura e a organização do Movimento Tradicionalista. Como Prenda, atua em defesa da filosofia do Tradicionalismo, valoriza a arte e inspira outros jovens.”, resume Giciéli Hohemberger, diretora do Colégio Raymundo Carvalho.

Além de amigos e familiares na torcida, o maciço apoio vem também do GN Ibirapuitã que se orgulha em ter uma representante tão dedicada em seu propósito. “Isadora é uma menina incrível, uma prenda dedicada! E assim com comprometimento pelas tradições gaúchas vem nos mostrando que a responsabilidade e a disciplina são essenciais para o futuro. Na colheita dos sonhos a chama não se apaga.” comenta Tayara Carús, instrutora de dança GN Ibirapuitã.

“Isa, tu sabes o valor que tens, e carregas este sonho há bastante tempo, e tua dedicação vai te levar longe…Todos nós, que te amamos muito, estamos na torcida por ti…Boa sorte!” , cita Maria Eduarda Ferraz, amiga e dançarina Juvenil Ibirapuitã.

“Isadora é uma menina que evoluiu e se tornou uma prenda completa, é um orgulho ver essa jovem que cresceu no tablado hoje essa moça linda que nos encanta declamando, cantando e dançando. Nós da Invernada Juvenil e de todo o GN Ibirapuitã, estaremos na torcida por você”, cita Eliane Toledo, coordenadora da Invernada Juvenil Ibirapuitã.

O Concurso em nível estadual acontece de 18 a 20 de julho no Clube do Professor Gaúcho, em Porto Alegre. Este concurso tradicional visa despertar nas crianças e jovens o gosto pelas tradições gaúchas através da escolha das representantes em diferentes categorias. A Ciranda Cultural de Prendas é composta por três fases: interna, regional e estadual, sendo esta última organizada pelo MTG. O concurso seleciona, entre as candidatas das categorias mirim, juvenil e adulta, aquelas que melhor representam a mulher gaúcha em termos de conhecimento, desenvoltura e sociabilidade.

A 4ª Região Tradicionalista apresenta neste sábado (29), a 54ª Ciranda Cultural de Prendas e 36° Entrevero Cultural de Peões, Fase Regional em Alegrete no DTG Juventude.

Fotos: GNI