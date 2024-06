Setor de habitação finaliza regularização fundiária de três bairros da cidade

O setor de habitação da Prefeitura é o responsável pela regularização fundiária de bairros da cidade que foram ocupados em Alegrete. O objetivo é fazer com que as famílias tenham os documentos legais de posse de seus lotes.

Com uma empresa contratada pela Prefeitura que faz todo o levantamento, o setor de habitação da Secretaria de Infraestrutura finaliza o trabalho.

Os moradores do Bairro Sepé Tiarajú – já tiveram seus terrenos regularizados, ou seja titulados em nome dos beneficiários de 411 lotes, com matrículas já expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, as quais encontram-se a disposição de quem ainda não retirou junto ao Setor de Habitação da Secretaria de Infraestrutura.

Outro trabalho que ainda será finalizado e a regularização fundiária do bairros Nova Brasília e Getúlio Vargas. Entre esses bairros são 485 lotes que já foram regularizados/titulados em nome dos beneficiários. O trabalho está na fase final segundo o setor de habitação da Prefeitura, com poucos lotes pendentes de titulação. As matrículas já expedidas, também, se encontram à disposição dos beneficiários. Há casos com pendências e dificuldades de localizar os moradores.

É importante que os donos dos lotes busquem o setor na Infra para pegar seus documentos com as matrículas que indicam a identificação de cada terreno no Setor de Habitação. Com esses registros todos os locais passam a integrar os cadastros do Município que poderá, assim, cobrar os tributos devido pelos proprietário.