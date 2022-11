Colegas brigam em alojamento, ficam feridos, e quebram móveis e utensílios

Share on Email

Um homem procurou a Delegacia de Polícia para fazer um registro sobre uma briga e destruição de utensílios e móveis, em um alojamento no bairro Planalto.

O indivíduo disse aos policiais civis que estava no endereço, na companhia de um colega de trabalho. Em determinado momento, eles passaram a consumir bebida alcoólica e não recordava o motivo da discussão, mas que foi devido ao desentendimento que se agrediram mutuamente.

O homem destacou que quebrou vários utensílios, além de outros objetos do local e deu um soco na face do colega de quarto. Na sequência, caiu no chão e feriu o ombro direito, sendo necessário ir até a UPA para atendimento médico e não foi constatada fratura.

Os trabalhadores ficam no mesmo alojamento há meses e esta teria sido a primeira vez que entraram em vias de fato. Os dois ficaram com lesões.