Jogos da Solidariedade apontam os campeões no Feminino e Sub-13

No último domingo (21), a bola voltou a rolar na Arena Esportes e Lazer com os Jogos da Solidariedade.

O dia que teve finais no Sub-13 e no feminino, iniciou com a categoria Sub-11, fase classificatória com vitória do Eliseos Futsal sobre a ASSAD, 7 a 0.

No Sub 13, o Real fez 4 a 0 no Ser Ceva/Arena e avançou para final. Na outra semi deu Eliseos Futsal, vitória sobre a ASSAD por 6 a 1.

No feminino teve jogos da classificatória e finais já no domingo. Na classificatória o Atlético de Uruguaiana goleou o STAR Alegrete por 5 a 0. O Las Pampeanas Alegrete fez 7 a 0 no Dianas Alegrete e Rosário do Sul ganhou de 2 a 0 das Fronteiriças.

Na finalíssima do Sub-13, o Eliseos Futsal fez 2 a 1 no Real e ficou com o título. O Real levou o vice com o 3º Lugar para ASSAD pelo critério da campanha geral.

O goleador da categoria foi Alexandre Cruz da ASSAD com 6 gols. A Defesa Menos Vazada coube a João Pedro (Eliseos Futsal.

Gurizada do Eliseo´s levou o título

Real foi vice-campeão na Sub-13

A semifinal no feminino foi entre Star Alegrete e Rosário do Sul, empate em um gol no tempo normal levou a decisão para os pênaltis onde o time de Alegrete levou a melhor por 6 a 5.

Star levou a melhor na disputa de pênaltis

Na outra semi o Atlético de Uruguaiana avançou com vitória de 2 a 1 contra As Fronteiriças. A final foi bastante disputada num jogo equilibrado que foi superado pelas meninas uruguaianenses do Atlético, vitória suada por 3 a 2 sobre as alegretenses do Star.

Uruguaianenses do Atlético campeão no feminino

Star ficou com o vice no futsal feminino

O terceiro lugar foi de Rosário do Sul melhor campanha na fase geral. A goleadora foi Gilsiele Lima do Las Pampeanas com 6 gols. Já a Defesa Menos Vazada foi da goleira Raquel Xavier de Rosário do Sul.

A Direção da AJS e Arena agradeceu a presença dos atletas e torcedores que deram um verdadeiro show. No próximo dia 8 de dezembro tem finais da Sub-11 na Arena.

Fotos: AJS (divulgação)