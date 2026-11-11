Mais de R$ 1 milhão em drogas: operação em pet shop de Alegrete termina com prisão

Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de 117,8 quilos de maconha em um pet shop localizado no bairro Macedo, em Alegrete. A ação ocorreu na noite de terça-feira (10), durante uma investigação conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de Uruguaiana, sob coordenação do delegado Nilson de Carvalho.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, os agentes investigavam um grupo criminoso organizado quando identificaram o imóvel onde funcionava o estabelecimento comercial, em território alegretense.

Durante as buscas, os policiais localizaram 187 tijolos de maconha escondidos em uma peça anexa ao pet shop. O entorpecente totalizou 117,8 quilos e foi avaliado em mais de R$ 1 milhão.

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A operação resultou na prisão em flagrante de um homem de 34 anos, apontado como responsável pelo estabelecimento. Conforme a Polícia Civil, ele não possuía antecedentes criminais.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Uruguaiana para os procedimentos legais. A informação policial indica que, posteriormente, ele deverá ser conduzido à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

Investigação contra grupo criminoso

A apreensão faz parte de uma investigação mais ampla contra um grupo criminoso organizado. A localização da droga em Alegrete representa um importante resultado das ações de combate ao tráfico de entorpecentes na região da Fronteira Oeste.

O caso chama a atenção pela quantidade de droga encontrada e pelo fato de o imóvel utilizado para esconder os entorpecentes funcionar como um estabelecimento comercial destinado ao atendimento de animais.

A Polícia Civil reforça que informações e denúncias podem ser encaminhadas à DRACO de Uruguaiana pelo telefone (55) 99969-7409. Segundo a corporação, a identidade dos denunciantes é preservada.

Fonte: Polícia Civil – DRACO de Uruguaiana.