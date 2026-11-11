Zucco convida deputada federal para assumir secretaria e abre caminho para Matteus Amaral chegar à Câmara Federal

A construção do futuro governo de Luciano Zucco (PL) começa a movimentar os bastidores da política gaúcha e poderá abrir espaço para um alegretense ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília. Trata-se de Matteus Amaral, que poderá assumir seu primeiro mandato como deputado federal caso se confirme a ida da deputada Any Ortiz (PP) para o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

A parlamentar é um dos nomes cotados para integrar o primeiro escalão do governo estadual, à frente de uma pasta estratégica, que terá como principais atribuições a atração de investimentos, a desburocratização para empreendedores e o fortalecimento dos pequenos negócios.

Nos bastidores do Progressistas, o entendimento é de que a tendência é pelo aceite de Any Ortiz ao convite para integrar a equipe de Zucco. A movimentação já é tratada como encaminhada dentro do partido, embora a decisão ainda dependa da confirmação oficial da deputada.

A expectativa é de que a definição seja anunciada na próxima semana, quando o governador eleito deverá apresentar novos nomes que irão compor seu secretariado para a gestão que começa em janeiro de 2027.

Alegrete poderá ganhar representante na Câmara Federal

Com uma eventual saída de Any Ortiz da Câmara dos Deputados para assumir a secretaria estadual, quem passa a ocupar a cadeira é o primeiro suplente do Progressistas, Matteus Amaral.

Natural de Alegrete, Matteus ganhou projeção nacional após sua participação no Big Brother Brasil e, posteriormente, ingressou na política partidária. Nas eleições de 2026, concorreu a deputado federal pelo Progressistas e conquistou 51.437 votos em todo o Rio Grande do Sul, ficando na condição de suplente.

Caso a movimentação se confirme, o município passará a contar com um alegretense ocupando uma cadeira na Câmara Federal, em um desdobramento direto das articulações que envolvem a formação do novo governo gaúcho.

Por enquanto, as atenções se voltam para os próximos dias, quando Zucco deverá avançar na apresentação de seu secretariado e a possível escolha de Any Ortiz poderá abrir caminho para a chegada de Matteus Amaral ao Parlamento federal.