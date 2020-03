Março inicia quente e seco em Alegrete

O mês de março entrou com temperaturas bem elevadas. E esta é a tendência para os próximos dias com as temperaturas máximas que beiram os 35º C em Alegrete.

A incidência de raios solares nocivos se eleva e as pessoas devem evitar andar ao sol das 10h às 16h. E sempre que puder usar filtro solar para proteger a pele. A umidade do ar baixa em torno de 23% prejudica muito a saúde.

Esse tempo seco provoca, além da sensação térmica de calorão, uma baixa umidade do ar. Isso potencializa doenças como alergias e rinite . O recomendado é tomar muita água.

Quando estiverem com ar condicionado ligado, também, coloquem uma vasilha com água para evitar que o ar fique ainda mais seco o que é prejudicial ao sistema respiratório.

Os campos estão secos e não há previsão de chuva. E, não esqueçam dos animais, ele também precisam de muita água.