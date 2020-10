Marfrig tem 4 colaboradores infectados com a Covid e 40 aguardam resultado do exame

Frigorífico Marfrig de Alegrete permanece com quatro casos positivos da Covid-19 e, houve o aumento de casos suspeitos. Em torno de 40 funcionários estão afastados com sintomas gripais entre outros, de acordo com o Presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Alegrete(STIAA), Marcos Rosse.

No último dia 17 os dois primeiros casos positivos foram confirmados depois de mais de seis meses do início da pandemia. Na sequência, cerca de três dias depois, mais dois positivados e o total de 40 funcionários afastados em razão da suspeita. Marcos disse que todos aguardam o resultado.

Os colaboradores são da desossa e do setor dos miúdos. Todos os funcionários estão em isolamento domiciliar.

Marcos afirma, mais uma vez , que todos os protocolos e cuidados são tomados de forma rigorosa. O Frigorífico mantém a realização de exames e acompanhamento dos funcionários.

Marcos Rosse é taxativo em dizer que os casos são de trabalhadores que se contaminaram fora da planta, pois o controle interno é muito rigoroso. Ele acrescenta que desde a chegada é obrigatório o uso de máscara, aferição da temperatura e a separação das mesas com acrílico. Os funcionários, ainda, recebem os pratos servidos para evitar aglomerações.

O presidente do STIAA ressaltou que o trabalho mantém inalterado em torno de três vezes por semana, com o abate de 500 cabeças.