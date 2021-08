Ministério Público é contra a competição de som automotivo no Parque Dr Lauro

Ministério Público ajuíza ação para impedir a realização de evento de som automotivo sem licença ambiental.

O Ministério Público do Alegrete, através da Promotoria de Justiça Especializada, ajuizou na tarde de hoje Ação Civil Pública postulando ao Judiciário que impeça a realização do evento “Hell on Wheels”, marcado para o próximo dia 22 de agosto no Parque Lauro Dorneles.



Segundo a Promotora de Justiça, Luiza Trindade Losekann, que assina a ação, o evento de competição de som automotivo gerará poluição sonora, dependendo, assim, da concessão de licença pelo órgão ambiental a fim de garantir que não haja perturbação do sossego das pessoas que moram na zona residencial próxima ao Parque, o que não ocorreu.



“A meu ver, além de não ser momento oportuno diante da circulação da nova variante do coronavírus, o evento causaria poluição sonora perturbando o descanso de diversos moradores do bairro” destacou a Promotora.