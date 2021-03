Motorista bate em árvore e abandona o carro na Avenida Doutor Lauro Dorneles

Compartilhe















Na madrugada desta sexta-feira(26), um motorista chocou-se em uma árvore na Avenida Doutor Lauro Dorneles e fugiu. O veículo ficou abandonado na via e foi recolhido ao depósito do Detran. O acidente foi por volta das 3h40min, de hoje.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição recebeu a informação de que teria ocorrido um acidente no cruzamento da rua General Vitorino com Avenida Doutor Lauro Dorneles. No local, os policiais se depararam com o Fiesta sob o canteiro central. O carro colidiu em uma árvore e não teve condições de rodar, desta forma, o condutor fugiu e abandonou o veículo. Tudo indica que ele descia a Avenida, perdeu o controle e colidiu na árvore. O carro ficou com avarias e foi recolhido pelo guincho ao depósito do Detran. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.