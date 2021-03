Dona de casa que venceu Covid dá alta sob aplauso da equipe que a tratou

Compartilhe















Uma grande vitória. Assim descrevem os familiares de Fabiane Monteiro de 42 anos. A dona de casa venceu a Covid-19, em um dos momentos mais críticos do vírus, quando a doença afetou de forma mais severa os pulmões da paciente. Mas diante de um quadro preocupante, uma vez que ela já têm comorbidades como diabetes, pressão alta e obesidade, a luta pela vida foi maior e, na manhã desta sexta-feira(26), deu alta com o aplauso da equipe e a emoção da irmã, Aline que a aguardava. Fabiana saiu com o cartaz onde dizia: eu venci a Covid!

Desde o início da semana o Diretor Técnico da UPA e da UTI Covid, Dr José Fabio Pereira, destaca a melhora de pacientes que já estavam saindo do tubo e evoluindo de forma muito positiva ao tratamento. Um desses casos foi de Fabiana. De forma incansável, toda equipe que atua na linha de frente tem trabalho diuturnamente de forma exaustiva, principalmente neste mês de março onde esta segunda onda provocou um superlotação em todos os leitos Covid e quadros mais graves da doença. Para todos, a saída da paciente foi de muita comoção.

Aline, que aguardava a irmã desde o início da manhã, sem conter às lágrimas, disse que Fabiana é uma grande vencedora, pois há tempos tem passado por provações e conseguiu mais esta vitória. “Ela se separou de um relacionamento conturbado, lutou pela guarda dos filhos, ela tinha três, mas um infelizmente foi assassinado. Minha irmã sofreu muito. Porém, estamos sempre dando o apoio que ela precisa, principalmente eu que sou mais próxima. Ela é uma mãe maravilhosa, uma pessoa que todos gostam. Deus ouviu nossas orações, apesar do medo pelo quadro muito delicado, pois foram 18 dias de muita tensão, mas com muita fé. A cada dia que nos ligavam, as notícias sempre eram positivas, minha irmã chegou com os pulmões bem comprometidos, mas o quadro se estabilizou, ela nunca piorou. Isso já nos deixava mais confiantes, entretanto a apreensão era inevitável.” – disse Aline muito emocionada.

Fabiana, conforme a irmã, contraiu o vírus da filha, mas ela teve sintomas leves. Com um mês de muitas perdas, dor e de superação de todos os profissionais pelo exaustivo trabalho, eis uma manhã para celebrar a vida e a vitória.

Muito agradecida pela nova chance, Fabiana disse que esse momento que esteve hospitalizada tirou uma lição: a importância que as pessoas têm. “Precisamos valorizar cada segundo, ser gratos pela família, amigos e a Deus por tudo sempre. Esse será um novo recomeço para que eu possa avaliar muito mais o que realmente importa. Sou grata a Deus e a todos que atuam na linha de frente na UTI e Hospital de Campanha. A todos que trabalham na área da saúde”- concluiu.

Flaviane Antolini Favero