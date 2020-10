Motorista, com ficha criminal, é flagrado sem CNH e com adaga no carro

Compartilhe















Na madrugada da última sexta-feira(9), durante o patrulhamento ostensivo, os policiais receberam a informação de que havia um veículo em atitude suspeita no bairro Ulisses Guimarães. A denúncia estaria, inicialmente , relacionada ao tráfico de drogas.

A guarnição foi até o endereço e abordou o indivíduo que dirigia um Ford KA. Foi constatado que o mesmo não possuía Carteira Nacional de Habilitação, além de ter sido apreendida uma adaga, do interior do carro. Não foram encontradas drogas. Entretanto, na consulta integrada do sistema, acusou que o motorista tem antecedentes criminais incluindo estupro de vulnerável. Ele não teria confirmado, mas outras denúncias também indicavam que o mesmo realizava transporte clandestino de passageiros e o valor seria de 10 reais por corrida.

A adaga, de aproximadamente 40cm de lâmina, foi apreendida e o carro liberado para um motorista habilitado. Também foi realizada a autuação por dirigir sem CNH.