MP ajuiza ação para Estado não convocar Delegado de Alegrete na Operação Verão

O Ministério Público de Alegrete ajuizou Ação Civil Pública visando barrar a convocação do Delegado de Polícia, Maurício Arruda Coronel, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, para integrar a Operação RS Verão Total 2020/2021 na cidade da Camaquã/RS.

O MP entendeu que haveria prejuízo inestimável ao atendimento da população e no andamento das investigações, já que o Delegado teria que se ausentar da cidade de 25 de janeiro a 03 de março de 2021.



“Sabemos da importância da Operação Verão e do empenho do Estado em fiscalizar as aglomerações em locais litorâneos, porém Alegrete tem diversos experientes policiais pendentes, de forma que havia sido acordado com o novo Delegado um prazo para haver a regularização de algumas situações, o que não poderá ser cumprido caso o Dr. Maurício tenha que se ausentar para cumprir o chamado do Estado” disse a Promotora de Justiça, Luíza Trindade Losekann.

A Ação Civil Pública já está em tramitação no Poder Judiciário e aguarda manifestação do Estado do Rio Grande do Sul; a decisão caberá ao Juíz da 2ª Vara Cível, Dr. Maurício Muliterno Thurow.

Com informações do Ministério Público de Alegrete