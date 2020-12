Poste energizado cai e mata doze bovinos no Caverá

No último dia 12 de dezembro, a queda de um poste um energia elétrica provocou a morte de 12 bovinos, de acordo com o Boletim de Ocorrência realizado na DP de Alegrete.

O proprietário de 59 anos, de um estabelecimento rural na localidade do Caverá, no Município de Rosário do Sul, disse aos policiais civis que, por volta das 14h do último sábado, teria ocorrido a queda de um poste, energizado, o que resultou na morte de 12 animais bovinos. Sendo sete de sua propriedade e cinco de um outro produtor rural. O mesmo acrescentou que não há raça definida das vacas. O registro foi realizado devido à morte dos animais que faziam parte do seu rebanho.