Operação Hórus apreende super maconha avaliada em 1,2 milhão de reais

Uma das ações, nesta manhã, por volta das 6h30min, a Brigada Militar em operação integrada com a Polícia Civil durante Operação Horus em Santana do Livramento, fez a prisão de um homem com 28 anos, uma mulher e apreendeu 10Kg de SKANK, considerada como uma Super Maconha.

Segundo informações dos policiais, durante a fiscalização de veículos, o indivíduo foi abordado e, diante da situação suspeita, foi verificado que havia em sua posse nove pacotes da droga.

Diante da constatação, o homem foi levado à Delegacia de Polícia, sendo que, durante o registro da ocorrência, os policiais foram informados que ele estava hospedado em um hotel na companhia de uma mulher.

A companheira estaria saindo do estabelecimento com uma mala. Ao ser abordada e identificada, foi localizado na mala que estava com a acusada, mais dez pacotes da mesma droga.

No total, 10 kg de droga foram apreendida no valor estimado para venda de R$1,2 milhão. O casal foi encaminhado até a DPPA onde foi realizado o registro de prisão em flagrante por tráfico de drogas.