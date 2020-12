Paróquias de Alegrete doam cobertores à Santa Casa

Compartilhe















Ao final de 2020, ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, a Santa Casa de Alegrete recebe uma importante doação de 112 cobertores.

A campanha foi organizada pelas paróquias São José, do Padre Silvio Quevedo, da Paróquia Conquistadora, do padre Vanderlei Almeida e paróquia do Centro, através dos padres Pedro Navarro e padre Venildo.



Os religiosos realizarem a campanha junto a comunidade, por entenderem a importância de ajudar a Santa Casa – único hospital da cidade e que é referência regional em vários serviços, inclusive agora no tratamento à Covid-19.

A entrega foi dia 30, em frente ao Hospital, com a presença do Carlos Mello, diretor de imagem, Costenaro assessor administrativo, Priscila Gonzáles, supervisora do CARI Saude e da assistente social Tânia Rosso Zinelli.

Situação crítica na ala Covid da Santa Casa, os oito leitos estão ocupados e sete pacientes estão entubados



A provedoria e a equipe de administração reconhecem e agradecem mais este ato de solidariedade em um ano em todos esforços estiveram voltados aos cuidados, para evitar o contágio do novo coronavírus e a busca constante de melhorar a Santa Casa para este atendimento especial em todos os demais setores do Hospital.

